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О погоде в Костанае 19 июля

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Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. 

Ветер восточный со скоростью 2-6 метров в секунду.

В Костанае ночью +26 градусов.

Днем жара до 34 градусов.

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COVID-2019 в Казахстане

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- летальных случаев

- в Костанайской области

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