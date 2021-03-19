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О погоде в Костанае 20 марта

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Ночью и днем в областном центре ожидается снег. 

Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба.

В Костанае ночью ожидается температура около 0, днём +1 градус.

Ветер юго-западный со скоростью 6-12 метров в секунду.

 

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