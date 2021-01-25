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О погоде в Костанае 26 января

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В Костанае 26 января ожидается переменная облачность. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. 

Ветер юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ночью в Костанае ожидается температура -5, днём -6 градусов.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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