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О погоде в Костанае 6 июня

6 июня погода обещает быть солнечной. 

Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Ветер юго-восточный со скоростью 2-6 метров в секунду.

Температура ночью +10 градусов, днём +22+24 градуса.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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