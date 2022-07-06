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  3. О погоде в Костанае 7 июля

О погоде в Костанае 7 июля

alau.kz

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днём 23-25 тепла.

На юге-востоке, севере области дождь, гроза, град.

В области объявлено штормовое предупреждение.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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