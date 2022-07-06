О погоде в Костанае 7 июля

alau.kz
В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с.
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Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днём 23-25 тепла.
На юге-востоке, севере области дождь, гроза, град.
В области объявлено штормовое предупреждение.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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