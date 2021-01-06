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О погоде в Костанае 7 января

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7 января в Костанайской области ожидается переменная облачность, без осадков.

Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный 2 м/с.

Температура воздуха ночью -23 градуса. Днем -20.

 

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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