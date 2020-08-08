О погоде в Костанае 9 августа

В Костанае ночью ожидается юго-восточный ветер со скоростью 3-5 метров в секунду.

Температура ночью +22, днем +27.

Возможен дождь.

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