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О погоде в Костанае 9 августа

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В Костанае ночью ожидается юго-восточный ветер со скоростью 3-5 метров в секунду. 

Температура ночью +22, днем +27.

Возможен дождь.

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COVID-2019 в Казахстане

97829 - зарегистрированно

71609 - выздоровевших

1058 - летальных случаев

3021 - в Костанайской области

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