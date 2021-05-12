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О погоде в Костанае и области 13 мая

kaztag.kz

В Костанайской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, сообщают синоптики Казгидромета. 

В Костанае ночью ожидается температура +13, днём +25 градусов.

Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

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COVID-2019 в Казахстане

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1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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