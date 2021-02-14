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О погоде в Костанае и области 15 февраля

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Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанае 15 февраля ожидается переменная облачность.

Атмосферное давление 749 миллиметр ртутного столба.

Ожидается температура ночью -7 градуса, днём -5 градусов.

Ветер юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

Ожидается небольшой снег.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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