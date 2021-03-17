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О погоде в Костанае и области 18 марта

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В Костанайской области местами ожидается туман, гололед. 

В Костанае ночью ожидается температура -14 градусов.

Днём -4.

Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.

Днём будет облачно.

 

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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