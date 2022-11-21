О погоде в Костанае и области 22 ноября

Фото из открытых источников
На юге, востоке области небольшой снег.
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На севере области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, на юге области 7,
днем 8-13, на юге области 4 мороза.
В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 10-12 мороза.
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