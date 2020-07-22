О погоде в Костанае и области 23 июля

23 июля в Костанайской области местами ожидаются местами шквал, град. Сильный дождь.
В Костанае 23 июля ожидается ветер восточный днем порывы 5-11 м/с.
Температура ожидается ночью+20 градусов, днем +19.
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