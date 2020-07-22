USD 412.24
EUR 470.98
RUB 5.81
  1. Home
  2. Новости
  3. О погоде в Костанае и области 23 июля

О погоде в Костанае и области 23 июля

Vinkmag ad

23 июля в Костанайской области местами ожидаются местами шквал, град. Сильный дождь.

В Костанае 23 июля ожидается ветер восточный днем порывы 5-11 м/с.

Температура ожидается ночью+20 градусов, днем  +19.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

- зарегистрированно

- выздоровевших

- летальных случаев

- в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Какие надбавки получили костанайские врачи, рассказали в ФМС