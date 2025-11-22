По данным синоптиков, ночью 23 ноября на западе и севере области ожидаются осадки в виде дождя и снега, местами гололёд и низовая метель.

Днём в этих районах пройдёт дождь.

Температура: ночью около +1 °C, днём до +5 °C.

Предупреждение для водителей и пешеходов: возможны скользкие участки дорог и ухудшение видимости. Рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию и использовать обувь с нескользящей подошвой.

