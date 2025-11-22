USD 518.66 EUR 597.44 RUB 6.56

О погоде в Костанае и области 23 ноября

— Сегодня, 15:34
По данным синоптиков, ночью 23 ноября на западе и севере области ожидаются осадки в виде дождя и снега, местами гололёд и низовая метель.

Днём в этих районах пройдёт дождь.

  • Температура: ночью около +1 °C, днём до +5 °C.

Предупреждение для водителей и пешеходов: возможны скользкие участки дорог и ухудшение видимости. Рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию и использовать обувь с нескользящей подошвой.



