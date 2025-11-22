Молоко, мясо, сахар, зерно: Казахстан запускает спецгоспрограмму
Казахстан запускает масштабный механизм развития реального сектора экономики – государственную программу «Заказ на инвестиции». Основная...
По данным синоптиков, ночью 23 ноября на западе и севере области ожидаются осадки в виде дождя и снега, местами гололёд и низовая метель.
Днём в этих районах пройдёт дождь.
Предупреждение для водителей и пешеходов: возможны скользкие участки дорог и ухудшение видимости. Рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию и использовать обувь с нескользящей подошвой.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.