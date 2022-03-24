USD 505.22
EUR 558.72
RUB 4.9
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. О погоде в Костанае и области 25 марта

О погоде в Костанае и области 25 марта

alau.kz

Vinkmag ad

На востоке, юге области ночью небольшой снег, днем небольшие осадки (преимущественно снег).

На востоке, юге области туман, гололед, на востоке области низовая метель. Ветер юго- западный, западный 9-14, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7, на востоке области 10 мороза, днем 2 мороза- 3 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 0-2 тепла.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Без растаможки: казахстанцам разрешили пригонять некоторые авто
Следующая новость

400 или 700 тенге за доллар. Что будет дальше, рассказали финансисты