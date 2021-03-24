USD 421.29
EUR 500.96
RUB 5.69
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. О погоде в Костанае и области 25 марта

О погоде в Костанае и области 25 марта

Vinkmag ad

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области – с низовой метелью.

В Костанае ночью будет температура -5, днём -1 градус.

Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Северо-западный ветер со скоростью 3 метра в секунду.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Переименование населенных пунктов. Предприниматели Костанайской области обратились в департамент по делам госслужбы