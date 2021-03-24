О погоде в Костанае и области 25 марта

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области – с низовой метелью.
В Костанае ночью будет температура -5, днём -1 градус.
Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
Северо-западный ветер со скоростью 3 метра в секунду.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области