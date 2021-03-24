О погоде в Костанае и области 25 марта

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области – с низовой метелью.

В Костанае ночью будет температура -5, днём -1 градус.

Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Северо-западный ветер со скоростью 3 метра в секунду.

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