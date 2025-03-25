В Костанайской области ожидается погода без осадков.

Ночью и утром на западе, востоке области туман. Ветер южный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7, на востоке области 10 мороза, днем 6-11, на востоке области 3 тепла.

В Костанае малооблачно, без осадков. Ветер южный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 8-10 тепла.

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