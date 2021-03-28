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О погоде в Костанае и области 29 марта

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В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанае ночью ожидается -6 градусов, днем около 0.

Ветер северо-западный со скоростью 7-11 метров в секунду.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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