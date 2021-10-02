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О погоде в Костанае и области 3 октября

biwork.ru

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Опубликован прогноз погоды на 3 октября. 

На юго-западе, юге Костанайской области — туман, днем на северо-западе области усилится ветер 15 м/с.

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Температура в Костанае ожидается +4, днём +7.

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