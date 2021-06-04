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О погоде в Костанае и области 5 июня

5 июня в Костанайской области ожидается ветер северо-восточный местами 15-20 м/с.

В Костанае ночью ожидается температура +8, днём +20 градусов.

Ветер восточный со скоростью 4-7 метров в секунду.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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