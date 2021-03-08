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О погоде в Костанае и области 9 марта

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В Костанайской области местами ожидаются туман.

Ожидается низовая метель, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.

Температура ожидается ночью -3, днём -5 градусов.

 

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