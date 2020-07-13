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О погоде в Костанае и области

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В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение. 

Днем 14-16 июля в Костанайской области ожидается сильная жара +35+39 градусов.

В Костанае ожидается днем 14-16 июля ожидается сильная жара до +35 градусов.

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COVID-2019 в Казахстане

59899 - зарегистрированно

34190 - выздоровевших

375 - летальных случаев

1605 - в Костанайской области

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