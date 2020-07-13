О погоде в Костанае и области

В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение.
Днем 14-16 июля в Костанайской области ожидается сильная жара +35+39 градусов.
В Костанае ожидается днем 14-16 июля ожидается сильная жара до +35 градусов.
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COVID-2019 в Казахстане
59899 - зарегистрированно
34190 - выздоровевших
375 - летальных случаев
1605 - в Костанайской области