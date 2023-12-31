О погоде в новогоднюю ночь и первые дни января рассказали синоптики костанайцам

О погоде в новогоднюю ночь рассказали костанайские синоптики.

По словам синоптиков, с 31 декабря на 1 января, в саму новогоднюю ночь, ожидается погода без осадков.

«Такая умерено морозная погода в пределах 10-15 мороза, но уже в утренние часы первого числа очередной циклон, опять осадки, опять метели и повышение температуры в общем такая неустойчивость, в пределах 2 — 7 мороза», — говорит Антонина Шибаршина.

Причем синоптики добавляют, что и этот прогноз может измениться. Дело в том, что все идущие на наш регион циклоны — очень быстро смещающиеся, и предугадать их поведение очень сложно.

Первая неделя нового года тоже полна метелей, снегопадов. Вообще январь прогнозируется специалистами теплее нормы на 2 градуса, осадков тоже будет больше. В последний буран, который прошел у нас во вторник, кстати, выпала почти двухмесячная норма осадков.

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