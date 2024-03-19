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О погодных условиях на дорогах предупредили дорожники

Фотография для новости О погодных условиях на дорогах предупредили дорожники

pixabay.com

«Казавтожол» распространил предупреждение для казахстанских водителей. 

В Западно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской областях прогнозируется густой туман. Осадки в виде снега и дождя, в следствии чего возможно возникновение гололеда.

В Карагандинской области и в городе Астана ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/сек.

«Уважаемые пользователи республиканских автомобильных дорог! Просим вас соблюдать правила безопасности дорожного движения и учитывать погодные условия при планировании дальних поездок», — отметили в компании.

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