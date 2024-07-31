О похищении денег с банковских карт предупредили казахстанцев

В Департаменте полиции города Астаны рассказали, как мошенники создают фейковые аккаунты в мессенджерах и представляются руководителями государственных, квазигосударственных и других крупных коммерческих учреждений, вводя в заблуждение людей, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт акимата города, сотрудникам организаций сообщают о якобы проверке со стороны правоохранительных органов.

«Согласно мошеннической схеме, они, представляясь сотрудниками КНБ, сообщают о том, что выявлен факт финансирования террористических организаций через их банковские счета, и затем путем запугивания просят перевести деньги на подставные банковские счета либо передать наличные в руки якобы сотруднику правоохранительных органов», — говорится в сообщении ДП.

В этой связи граждан просят быть внимательными, не вступать в диалог с неизвестными абонентскими номерами, а также ни в коем случае не переводить денежные средства на неизвестные банковские счета и не передавать посторонним лицам. Обо всех подозрительных фактах просят незамедлительно сообщать на канал «102».

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