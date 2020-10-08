О поисках несовершеннолетней жительницы Костанайской области рассказали в полиции

Несовершеннолетнюю жительницу Костанайской области разыскивает полиция.

Заявление о пропаже Курмангалиевой Арузат Азирхановны 2003 года рождения поступило в отдел полиции Костанайского района 4 октября, от жителя посёлка Заречный. Мужчина сообщил о том, что его дочь ушла из дома 30 сентября и не вернулась. Полицейскими была начата проверка.

«В ходе проверки установлено, что 30 сентября она взяла билет из города Нур-Султан в направлении города Усть-Каменогорск на поезд. Сейчас сотрудники направлены в служебную командировку и по обнаружению доставим её сюда, к родителям и родственникам»,- сказал начальник отдела полиции Костанайского района Мухтар Жайлаубеков.

Но пока, насколько нам известно, девушка не найдена. Сообщается, что она была одета в серую куртку, синие джинсы и кроссовки. Всех, кому что-либо известно о её местонахождении, просят сообщить имеющуюся информацию в полицию по номеру «102».

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