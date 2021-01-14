О пороге достаточности для снятия пенсионных рассказали в ЕНПФ

О пороге достаточности для использования части пенсионных накоплений рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), передает Tengrinews.kz.

«Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста» предоставил гражданам право использования части своих пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, оплаты лечения, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям. Воспользоваться этим правом смогут вкладчики, которые за счет перечисления регулярных и в полном объеме пенсионных взносов сформировали накопления, превышающие порог минимальной достаточности и позволяющие в будущем получать пенсионные выплаты не ниже размера минимальной пенсии. При этом пенсионные накопления, доступные для использования гражданами, включают не только обязательные пенсионные взносы и обязательные профессиональные пенсионные взносы, но и полученный от их инвестирования инвестиционный доход«, — отметили в ЕНПФ.

Термин «порог минимальной достаточности пенсионных накоплений» включает фактическую сумму пенсионных накоплений вкладчика, а также его будущие пенсионные взносы и инвестиционный доход, которые позволят при достижении пенсионного возраста обеспечить ему пенсионный доход не менее минимальной пенсии. При этом в расчет принято, что будущие взносы будут отчисляться с доходов не ниже размера минимальной заработной платы. Если доходы будут выше, то порог минимальной достаточности будет сформирован быстрее, а выплаты после выхода на пенсию будут больше минимальной пенсии.

Методика и параметры для расчета порогов достаточности определяются постановлением правительства и рассчитываются для каждого возраста отдельно.

«Для проверки соответствия своих накоплений порогу достаточности вкладчики могут получить выписку с пенсионного счета в ЕНПФ в своем личном кабинете на сайте enpf.kz, в обновленном мобильном приложении ЕНПФ или на портале egov.kz в режиме онлайн. Выписка содержит информацию о пороге достаточности и сумме, доступной для целевого использования», — добавили в фонде.

В личном кабинете на сайте и в мобильном приложении ЕНПФ доступны два способа авторизации: использовать электронную цифровую подпись либо ввести ИИН и пароль.

Также проверить состояние своих накоплений можно посредством регулярного получения выписки на свой адрес электронной почты, зарегистрированный в базе данных ЕНПФ.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.