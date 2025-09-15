 Ya Metrika Fast
USD 540.84 EUR 634.46 RUB 6.43

О последствиях циклона предупредили синоптики

— Сегодня, 12:02
Фотография для новости

pixabay.com

В ближайшие дни на большей части Казахстана погоду будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы — пройдут дожди с грозами, 16-18 сентября на юго-востоке республики ожидается сильный дождь.

Лишь на западе страны ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, в конце периода на северо-западе, севере РК в ночные и утренние часы – туманы.

Температура воздуха:

  • на западе страны ночью 5-16, днем до 18-28 тепла,
  • на северо-западе ночью 1-10,
  • на севере региона на поверхности почвы заморозки 1 градус, днем 15-23 тепла, на севере ночью 2-10 тепла,
  • на западе, севере региона заморозки 1 градус, днем 15-23 тепла, в центре ночью 2-11, днем 10-20 тепла,
  • на востоке ожидается повышение температуры ночью от 1-6 тепла,
  • на севере региона заморозки 1 градус до 2-10 тепла, днем 15-20 тепла,
  • на юге страны ночью 8-18, днем 15-25 тепла, на юго-востоке ночью 10-18, днем 15-25 тепла.


Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.