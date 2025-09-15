В ближайшие дни на большей части Казахстана погоду будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы — пройдут дожди с грозами, 16-18 сентября на юго-востоке республики ожидается сильный дождь.
Лишь на западе страны ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, в конце периода на северо-западе, севере РК в ночные и утренние часы – туманы.
Температура воздуха:
- на западе страны ночью 5-16, днем до 18-28 тепла,
- на северо-западе ночью 1-10,
- на севере региона на поверхности почвы заморозки 1 градус, днем 15-23 тепла, на севере ночью 2-10 тепла,
- на западе, севере региона заморозки 1 градус, днем 15-23 тепла, в центре ночью 2-11, днем 10-20 тепла,
- на востоке ожидается повышение температуры ночью от 1-6 тепла,
- на севере региона заморозки 1 градус до 2-10 тепла, днем 15-20 тепла,
- на юге страны ночью 8-18, днем 15-25 тепла, на юго-востоке ночью 10-18, днем 15-25 тепла.
