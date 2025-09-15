В ближайшие дни на большей части Казахстана погоду будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы — пройдут дожди с грозами, 16-18 сентября на юго-востоке республики ожидается сильный дождь.

Лишь на западе страны ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, в конце периода на северо-западе, севере РК в ночные и утренние часы – туманы.

Температура воздуха:

на западе страны ночью 5-16, днем до 18-28 тепла,

на северо-западе ночью 1-10,

на севере региона на поверхности почвы заморозки 1 градус, днем 15-23 тепла, на севере ночью 2-10 тепла,

на западе, севере региона заморозки 1 градус, днем 15-23 тепла, в центре ночью 2-11, днем 10-20 тепла,

на востоке ожидается повышение температуры ночью от 1-6 тепла,

на севере региона заморозки 1 градус до 2-10 тепла, днем 15-20 тепла,

на юге страны ночью 8-18, днем 15-25 тепла, на юго-востоке ночью 10-18, днем 15-25 тепла.

«Письмо учителю» - Бондарь Злата Владимировна Дорогая наша Злата Владимировна, от лица детей 3 «В» класса ОШ 16 и их родителей...

Полиция в Костанайской области перешла на усиленный режим несения службы В Костанайской области ведётся воздушный надзор! Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. В связи...