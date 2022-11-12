О пособиях, пенсиях и проактивной соцпомощи рассказали в Минтруда

Социальный кодекс будет сопровождать граждан в течение всей жизни, обеспечивая помощь со стороны государства при наступлении социальных рисков. Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал При этом будет осуществлен переход от поддержки отдельных уязвимых категорий граждан к созданию базовых условий для укрепления и развития казахстанской семьи. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министр отметила, что одним из инструментов реализации Соцкодекса станет Цифровая карта семьи, запущенная в пилотном режиме с 1 сентября текущего года. Она позволяет оказывать гражданам помощь в проактивном формате, не дожидаясь их обращения в государственные органы. С момента запуска 36 тыс. человек получили СМС для проактивного предоставления государственных услуг. При этом возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты воспользовались более 7 тыс. человек.

Глава МТСЗН подчеркнула, что в рамках реализации поручений главы государства и проекта Соцкодекса предусмотрено усиление мер поддержки семей с детьми путем увеличения срока выплаты госпособия и соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования по уходу за ребенком до полутора лет, увеличения размера пособия награжденным матерям. Также с 1 января 2024 года предусмотрено отчисление на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18-летнего возраста 50% ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда.

Тамара Дуйсенова сообщила, что дальнейшая модернизация системы социального обслуживания будет осуществляться за счет расширения доступности госсоцуслуг путем перехода от обслуживания в крупных домах-интернатах на оказание услуг в малокомплектных организациях социального обслуживания, расположенных в местах проживания их получателей.

Кроме того, планируется вовлечение в социальное обслуживание незанятых членов семей получателей спецсоцуслуг (далее – ССУ). Им будет предоставлена возможность оформления в качестве индивидуальных помощников с соответствующей оплатой труда, социальными отчислениями и учетом данного вида деятельности в трудовом стаже. Основным требованием к участникам будет наличие у них соответствующих навыков, умений и квалификации для оказания таких услуг.

«Наряду с этим проектом Соцкодекса предусматривается внедрение принципа подушевого финансирования ССУ вместо общих тарифов. Новая система тарифообразования будет предусматривать подушевой норматив для организаций, предоставляющих спецсоцуслуги, и предельные цены для организаций, поставляющих компенсаторные технические средства», – проинформировала Тамара Дуйсенова.

Она также добавила, что в целях повышения качества услуг и снижения человеческого фактора в вопросах установления группы инвалидности и предоставления технических средств реабилитации и ССУ будет продолжена работа по внедрению заочного проведения медико-социальной экспертизы и развитию портала социальных услуг.

Особое внимание в беседе глава МТСЗН уделила вопросам пенсионного обеспечения казахстанцев.

«С 1 января 2023 года начнется поэтапное повышение минимальной и максимальной ставок базовой пенсии. При этом ежегодный рост составит порядка 13% и коснется всех 2,2 млн пенсионеров. Наряду с этим будет увеличена и величина максимального дохода для исчисления солидарной пенсии с 46 до 55 МРП, что также отразится на размерах пенсий. В целом новый пакет мер позволит к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27%», – сообщила Тамара Дуйсенова.

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