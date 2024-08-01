О повышении цен на некоторые тарифы заявили казахстанские операторы связи

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Операторы связи РК повышают цены на некоторые тарифы. Корреспондент Tengrinews.kz выяснял причины повышения.
В ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz в компании Tele2/Altel признали факт удорожания.
«Повышение тарифов не подразумевает резкого скачка цен и тем более не достигнет показателей, указанных в запросе (70 процентов — прим.). Мера вынужденная. Она обусловлена ростом затрат на развитие и модернизацию наших сетей, их обслуживание и ремонт. На стоимость тарифов также влияют инфляция и увеличение налоговой нагрузки», — говорится в ответе оператора.
Пересмотр абонентской платы на некоторых тарифных планах, считает оператор связи, позволит компании поддерживать стабильность предоставляемых сервисов.
Вместе с тем, с 13 августа планируется корректировка стоимости линейки «Безлимит», состоящей из четырех тарифов, сообщили в АО «Кселл». В компании отметили, что повышение коснется только двух тарифов из них. Ими, по данным компании, пользуются лишь 2 процента абонентов от общего количества.
«Среднее увеличение стоимости ожидается на уровне 22,5 процента. Данная линейка была запущена в начале 2021 года, и с тех пор тарифы не менялись. Рыночная стоимость аналогичных тарифов в настоящее время выше в среднем на 38 процентов. Корректировке тарифов способствовали: рост уровня инфляции — за 4 года 54,7 процента, обменного курса валют — за 4 года 16,7 процента, увеличение объемов инвестиций — за 4 года 322,4 миллиарда тенге, а также рост потребляемого трафика — за 4 года на 145 процентов», — сказано в ответе компании.
В компании Beeline, сообщили, что последнее оповещение об изменении цен их абоненты получали в декабре 2023 года. При этом важно учитывать, что стоимость услуг связи не меняется для всех абонентов одновременно, подчеркнули там.
«Пересматривают самые старые тарифные планы, чья стоимость не соответствует рыночным расходам компании на организацию связи. А если абонентов не устраивают новые условия тарифного плана, то наши сотрудники помогают с выбором нового, более подходящего. К сожалению, стоимость услуг связи не может оставаться неизменной. Существует множество факторов, которые влияют на ценообразование: объемы потребления услуг, стоимость телекоммуникационного оборудования, курс валюты, девальвация, инфляция и так далее», — отметили в компании.