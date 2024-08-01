О повышении цен на некоторые тарифы заявили казахстанские операторы связи

«Повышение тарифов не подразумевает резкого скачка цен и тем более не достигнет показателей, указанных в запросе (70 процентов — прим.). Мера вынужденная. Она обусловлена ростом затрат на развитие и модернизацию наших сетей, их обслуживание и ремонт. На стоимость тарифов также влияют инфляция и увеличение налоговой нагрузки», — говорится в ответе оператора.

Вместе с тем, с 13 августа планируется корректировка стоимости линейки «Безлимит», состоящей из четырех тарифов, сообщили в АО «Кселл». В компании отметили, что повышение коснется только двух тарифов из них. Ими, по данным компании, пользуются лишь 2 процента абонентов от общего количества.

«Среднее увеличение стоимости ожидается на уровне 22,5 процента. Данная линейка была запущена в начале 2021 года, и с тех пор тарифы не менялись. Рыночная стоимость аналогичных тарифов в настоящее время выше в среднем на 38 процентов. Корректировке тарифов способствовали: рост уровня инфляции — за 4 года 54,7 процента, обменного курса валют — за 4 года 16,7 процента, увеличение объемов инвестиций — за 4 года 322,4 миллиарда тенге, а также рост потребляемого трафика — за 4 года на 145 процентов», — сказано в ответе компании.

В компании Beeline, сообщили, что последнее оповещение об изменении цен их абоненты получали в декабре 2023 года. При этом важно учитывать, что стоимость услуг связи не меняется для всех абонентов одновременно, подчеркнули там.