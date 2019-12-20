О повышении тарифа заявили в ГКП «Костанай-Су»

С 1 января 2020 года ГКП «Костанай-су» повышает тарифы для бюджетных организаций. Теперь за питьевую воду они будут платить 593,47 тенге за куб. Рост, как отмечает руководство предприятия, отмечен на 33,6 процентов. Сейчас госкомпании за куб питьевой воды платят еще 444,32 тенге.

Помимо этого для бюджетных организаций на 32,7 процентов подорожает услуга по отводу и очистке сточных вод. С нового года тариф составит 792,72 тенге за куб, за декабрь 2019 года они еще заплатят 597,20 тенге.

«ДКРМ утвердило ним цифру. То к ним вопросы. Мы подали заявки у нас были плавающие цифры. было и 40 процентов, 43, и 34, они выбрали оптимальный вариант. Это решение и он принят и мы его не можем комментировать+ но это нам дает работать безубыточно работать в 2020 году», — сообщил директор ГПК «Костанай-Су» Еркебулан Файзулаев.

Что касается населения, то в 2020 году для жителей областного центра тарифы от «Костанай-су» не изменятся. Напомним, что в начале этого года, коммунальное предприятие снизило оплату для физических лиц на 25 процентов, и сейчас за питьевую воду горожане оплачивают 85,30 тенге за куб, а за канализацию 68,44 тенге. Хотя, согласно программе развития предприятия по поэтапному поднятию стоимости услуг, эти цифры в 2020 году должны были вырасти до почти 111 тенге за куб питьевой воды и примерно до 93 тенге за пользование центральной канализацией.

«Тариф удалось снизить за счет того, что инвестпрогамму сократили. За счет этого. За три программы: Европейский банк развития, Развитие регионов и собственная программа за счет денег от тарифа+ государство помогает и выделяет денег на замену коммуникаций», — отметил директор предприятия.

За три года в рамках этих программ ГКП «Костанай-су» намерено освоить 10 млрд тенге. При чем почти 7 млрд из них из госказны. По заверению Еркебулана Файзулаева, предприятие планирует завершить год без убытков, а если удастся погасить и дебиторскую задолженность, которая накопилась у физических и юридических лиц, а это почти 55 млн тенге, то 2019-ый, подчеркивает собеседник, и вовсе будет удачным.