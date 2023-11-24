О повышении тарифов на медуслуги сообщила министра здравоохранения в Костанайской области

Повысить тарифы на мед. услуги планируют в Казахстане. Это поможет сократить кредиторскую задолженность больниц. Об этом сегодня заявила министр здравоохранения Ажар Гиният, которая приехала в наш регион с рабочим визитом.

Долги больниц Костанайской области перед коммунальными предприятиями, поставщиками лекарств и продуктов питания продолжают расти. 19 медицинских организаций региона на сегодня имеют долг около 4 миллиардов тенге. Из областного бюджета в этом году выделили 928 миллионов тенге на погашение задолженности прошлого года, что ситуацию не спасло.

«Мы проанализировали откуда сложились такие задолженности. В первую очередь это задолженность по лекарственным препаратам. Закупили препараты, больные не использовали, поэтому не списано, а препараты находятся на складах. Он не использован, естественно он не закрыт», — сказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

Местные медицинские организации пытались улучшить ситуацию за счет оптимизации штата сотрудников. Но эта мера не принесла должного результата. В министерстве здравоохранения о ситуации знают, и продумывают шаги, как решить проблему.

«За последние годы выросли цены. И на лекарственные препараты, и на коммунальные расходы, а существенного роста именно этих тарифов не было. Поэтому, на следующий год мы запланировали поднятие тарифов по всем этим услугам, и будем минимизировать просроченные задолженности», — отметила Гиният.

Интересовались журналисты у министра и ситуацией с детской областной больницей, в которой вот уже три года не могут завершить ремонт. По словам Ажар Гиният, зачастую ремонту или строительству объектов мешают недобросовестные подрядчики. А заместитель акима Костанайской области рассказал, что 25 сентября детская областная больница и подрядчик через суд разорвали договорные обязательства.

«Акт технической экспертизы у нас на руках имеется. И есть подрядчик, который считает расчёты на строительные работы. Мы с ними периодически встречаемся, с подрядчиками которые делают расчёты. Они нам должны дать расчёты в декабре. После этого у нас будут идти строительные работы», — сообщал заместитель акима Костанайкой области Ринат Мухаметкалиев.

Ажар Гиният обещала озвучить эту проблему в правительстве. Отметила министр, что в области сегодня в целом не плохие показатели в сфере здравоохранения. К примеру, если в прошлом году в регионе был рост младенческой смертности, в этом ситуация улучшилась. Показатель снижен на 27%. И в целом сметрность по области сегодня снизилась на 10%.

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