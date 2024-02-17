О предложениях добавить новые предметы в школах РК высказалась зампремьера

На расширенной коллегии Минпросвещения и Миннауки зампремьер-министра Тамара Дуйсенова высказалась о частных предложениях расширить школьную программу в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ

«Сейчас очень много предложений поступает для включений в школьные программы дополнительных предметов с учетом новых вызовов. Во-первых, скажу, что эти вопросы учтены в школьных программах. Педагоги знают это и подтвердят мои слова. Нельзя все решать через увеличение учебной нагрузки. Только путем интеграции в содержание, а также через реализацию системных проектов можно добиться результатов в данных направлениях», — заявила Дуйсенова.

Она отметила, что по версии международного рейтинга PISA, лучшими по знаниям стали школьники Сингапура.

«Почему Сингапур занял первое место — у них было углубление, а не расширение предмета в школе, именно углубление знаний данных предметов. Поэтому министерству просвещения при подготовке образовательной программы, то есть стандартов образовательных программ, думаю, нужно обратить и на это внимание. Мы говорим о том, что нужно снижать нагрузку на детей, и расширяем ее различными программами», — добавила Дуйсенова.

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