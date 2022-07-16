О предостящем отключении газа в Костанайской области рассказали в управлении ЖКХ

И дополнительно один день на заполнение газопровода и пуск газораспределительной станции. Об этом рассказал руководитель управления энергетики и ЖКХ. По его данным работы планируется завершить в срок.

До отключения газа в регионе остается совсем не много, уже с 1 августа начнутся ремонтные работы на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный». В области без газа останутся 58 газифицированных населенных пунктов, или 169 тысяч абонентов. Завершить работы планируется 15 августа.

«Выполнение ремонтных работ займет 14 дней и дополнительно 1 день на заполнение магистрального газопровода и пуск ГРС газораспределительная станция.Принимая во внимание вышеуказанное, считаем необходимым организовать своевременные меры по приведению в максимальную готовность все ответственные организации и экстренные службы города и области»,- отмечает руководитель управления энергетики и жкх Даурен Аскаров.

Даурен Аскаров также рассказал о реализуемых проектах по газоснабжению населения области. На сегодня в регионе из 526 населенных пунктов газифицировано — 77, что составляет 15%. В 2022 году в рамках Государственной программы «Развития регионов на 2020 — 2025 годы» на реализацию 10 проектов по газоснабжению населенных пунктов Костанайской области из средств Национального фонда и областного бюджета выделено 4 с половиной миллиарда тенге. Освоено на сегодня 2 миллиарда. В этом году планируется завершить два проекта, один крупный в Костанайском районе.

«В составе реализуемого проекта предусмотрено строительствоАГРС, то есть автоматизированной газораспредилительной станции производительностью 150 000 м³/час, что позволит с вводом в эксплуатацию объекта в текущем году, решить вопрос выдачи технических условий на подключение к сетям газоснабжения новых потребителей города Костаная и ближайших районов, начиная с 2023 года, так как на сегодняшний день АО «КазТрансГаз Аймак» приостановлена выдача технических условий на подключение новых потребителей города Костаная и ближайших к городу районов области.»,- отметил Аскаров.

Второй проект строительство газопровода высокого давления Камысты — Алтынсарино Камыстинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе. Проект реализуется с 2019 года, а ввод в эксплуатацию планируется в этом году.

«На перспективу газоснабжения области разработаны 3 проекта на общую стоимость -2,4 млрд тенге, также разрабатывается еще 5 проектов на общую сумму 3,7 млрд тенге. При реализации данных проектов будут газифицированы села: Гурьяновка Карабалыкского района, Береговое и Айетрайона Б. Майлина, Зааятское Денисовского района, Лесное и Березовка Федоровского района, Кушмурун и Диевка Аулиекольского района»,- рассказывает руководитель управления энергетики и жкх.

Еще один проект переходящий на 2023 год — строительство подводящего газопровода Аулиеколь — Кушмурун с подключением села Черниговка Аулиекольского района. Из-за подоражания строительных материалов, в период с мая по июль 2022 года проводится корректировка проекта. Даурен Аскаров отмечает, что реализация всех проектов позволит увеличить доступ к сетям газоснабжения с 77 до 83 населенных пунктов или 16 %. Уровень газифицированного населения по области составит 59,5%

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