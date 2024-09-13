О предстящих проверках мобильных переводов казахстанцев сообщили в Минфине

Мобильные переводы казахстанцев проверят по итогам года. Об этом заявил вице-министр финансов Ержан Биржанов, передает LS.

Касательно проверок мобильных переводов, по словам Биржанова, каких-либо проверочных мероприятий с вручением предписаний не планируется.

«Весь контроль проводится банками. Есть приказ, согласно которому финорганизации смотрят, подпадают ли под установленные критерии казахстанцы. И если да, то банки направляют по данным лицам сведения в органы госдоходов. Это происходит по истечении календарного года», – пояснил Биржанов.

Он напомнил, что сейчас идет период сдачи деклараций, которые налоговые органы будут обрабатывать.

«Но после получения данных от банков при несовпадении критериев мы будем направлять людям уведомление камерального контроля, то есть дистанционно. Условно, скажем, «вы должны такие-то действия сделать». Первое – возможно, человеку необходимо будет встать на налоговый учет, если он не зарегистрирован. Второе – если у него обороты большие и он это не указал в декларации, то должен отразить. Третье – уплатить налоги. Мы диалог будем вести в онлайн-формате, такие механизмы изначально были заложены», – резюмировал вице-министр.

Также Биржанов подчеркнул, что обсуждение проекта Налогового кодекса и мониторинг мобильных переводов не связаны друг с другом.

«Кодекс сейчас находится в мажилисе, буквально на следующей неделе планируется его презентация. Много вопросов, по большей части касающихся администрирования НДС, спецрежимов и так далее. Будем вместе обсуждать. Думаю, к консенсусу мы придем», – высказал ожидания он.

Он также разъяснил вопросы сдачи декларации.

«Есть специальная норма в законодательстве о том, что мы не проверяем первичные данные. Более того, они не подлежат разглашению, являются закрытой информацией и охраняются. По какому-либо запросу других госорганов данные не передаются. Есть ответственность за это, проводится периодический мониторинг», – сообщил Биржанов.

Далее проверочные мероприятия будут осуществляться уже после предоставления отчетности, добавил он.

«Человек сдает 250 форму и показывает, что есть на входе. Если после этого у него появляются какие-то активы, которые не подтверждены входящей декларацией, например, он покупает за миллионы долларов какое-то имущество, то к нему, естественно, будут вопросы, где он эти деньги взял, как заработал. Может, он скрыл налоги или была какая-то преступная деятельность. Вот эти вопросы будут задавать. Такие люди будут попадать в поле зрения контроля. Поэтому на входе предлагаем всем указать как есть, открыто, за это никаких последствий не будет. Но в последующем, если на вас будут оформлять имущество, которое не подтверждено, тогда появятся вопросы», – пояснил вице-министр.

При этом вопрос не только в мобильных переводах, наличных деньгах либо банковской карте, продолжил он.

«Мы еще сверяемся с уполномоченными органами. Когда у физлица или представителя бизнеса, например, больших доходов не было в течение года, а затем он приобрел какой-то дорогостоящий актив, то здесь срабатывает камеральный контроль. Госорган направляет уведомление, мол, вы, наверное, оборот занизили, укажите реальный у себя в декларации и уплатите налог», – резюмировал Биржанов.

Ранее сообщалось, что в стране предлагают облагать налогом мобильные переводы казахстанцев на сумму от 255 тыс. тенге. Тогда в министерстве финансов пояснили, почему это может послужить основанием для фискальной проверки.

Отметим, что в 2024 году стартовал очередной этап всеобщего декларирования в отношении ИП, руководителей и учредителей компаний и их супругов, а также завершился мораторий на проверку бизнеса.

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