О предстоящих переговорах с Путиным рассказал Президент Казахстана

Интервью Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева российской газете «Известия», сообщает Акорда.

– В ближайшие дни Вы проведете переговоры с российским Президентом Владимиром Путиным. В последнее время ваши личные встречи проходят регулярно – 7 октября Вы приезжали в Москву, а уже 13 октября участвовали в работе Совета глав государств – участников СНГ в Бишкеке, где также виделись с Президентом Российской Федерации. Как Вы в целом оцениваете развитие отношений между нашими странами? Какие вопросы будут в центре внимания предстоящих переговоров?

– Действительно, наши встречи с Владимиром Владимировичем Путиным носят регулярный характер. Это весьма наглядно иллюстрирует высокий уровень содержательного наполнения отношений между Казахстаном и Россией. Будь то двусторонние контакты, либо многосторонние переговоры в рамках интеграционных объединений, нам всегда есть, что обсудить. Президента России отличает высокая информированность и компетентность, его точка зрения на глобальные и региональные процессы во многом определяет характер ситуации в современном мире, — сказал Президент РК.

Как отметил Президент РК, важными особенностями казахстанско-российского диалога являются конструктивность и нацеленность на взаимоприемлемый результат.

«Мы всегда стараемся принимать во внимание позицию российских партнеров, а они – учитывать наше мнение. Как Вы знаете, в текущем году мы отмечаем 10-летие подписания Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Дружба между народами Казахстана и России, конечно, имеет гораздо более длительную историю и уходит в глубину веков. Тем не менее заключенный в 2013 году межгосударственный договор очень символичен, поскольку подчеркивает устремленность казахстанско-российских отношений в будущее. Именно в таком русле я оцениваю сотрудничество между нашими странами – это добрососедство и союзничество, имеющие богатое прошлое и блестящее будущее. Повестка нашей предстоящей встречи с Президентом России в Астане традиционно весьма обширна. Мы планируем обстоятельно обсудить вопросы двустороннего политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества. Рассмотрим аспекты взаимодействия в рамках международных организаций и интеграционных структур. Обменяемся мнениями по текущему состоянию и перспективам развития международной ситуации», — отметил Токаев.

Отдельным пунктом программы станет участие в Форуме межрегионального сотрудничества. Глава государства отметил, что это уникальный и очень эффективный формат, способствующий укреплению горизонтальных связей между регионами и предпринимателями двух стран.

«В текущем году мы проводим в казахстанском городе Костанае уже 19-й по счету Форум. Тема мероприятия – сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Уверен, что Форум будет успешным и плодотворным, так же как и предстоящий визит Президента России в Казахстан», — заключил Глава государства.

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