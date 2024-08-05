О приближении циклона предупредили синоптики Казгидромета

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В ближайшие трое суток большая часть территории страны будет под влиянием циклона.
Пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града.
6-8 августа на западе и северо-западе, 7-8 августа на севере страны временами ожидается сильный дождь. По Казахстану — усиление ветра.
На юге страны в дневное время прогнозируется очень сильная жара +38+45°С, а на остальной территории республики резких изменений в температурном фоне не ожидается.
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