О приближении циклона предупредили синоптики Казгидромета

В ближайшие трое суток большая часть территории страны будет под влиянием циклона.

Пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града.

6-8 августа на западе и северо-западе, 7-8 августа на севере страны временами ожидается сильный дождь. По Казахстану — усиление ветра.

На юге страны в дневное время прогнозируется очень сильная жара +38+45°С, а на остальной территории республики резких изменений в температурном фоне не ожидается.

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