Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Президент РК Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае заявил, что в Казахстане нужно навести порядок в ономастике.

«Кроме того, нам следует определить ряд выдающихся фигур в истории нашего народа. Они доступны из числа зарегистрированных «маркеров» нашей общенациональной принадлежности внутри страны и за рубежом.

Важнейшим идеологическим идентификатором, имеющим огромное значение для исторической самосознания, также является ономастика. Необходимость установления присвоения объектам имен деятелей советского периодического периода, биографии использования которых являются мифологизированными в соответствии с угоду случайным образом-то личным интересам и предпочтениям.

В целом, в сфере ономастики требуется навести порядок. Работа в этом должна вестись комплексно, последовательно и централизованно. Ономастика – это не делоков и родственников наших предков или потомков личностей, это прерогатива государства. Все ономастические процедуры необходимо четко регламентировать с учетом не только взыскания, но и общенациональных приоритетов»

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