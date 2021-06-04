О прямых выборах акимов городов районного значения, сел, поселков сельских округов

В рамках реализации поручений, поставленных Главой государства К. Токаевым в Послании от 1 сентября прошлого года, разработаны законопроекты по вопросам внедрения прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков сельских округов, пишет lisnov.kz

24 мая текущего года законопроекты были подписаны президентом.

В связи с этим к жителям поселка Октябрьский обратился Ерлан Бектанов.

«Уважаемые жители поселка Октябрьский! Буквально несколько дней назад Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев подписал закон по проведению прямых выборов акимов. Теперь каждый житель села может выбирать своего акима. Выбирая акима, жители не просто отдают свой голос, а самое главное участвуют в управлении своего села. Избираемые населением акимы становятся подотчетны перед каждым односельчанином. Повышается уровень ответственности акимов. Учитывая важность проводимой реформы, поддерживая курс Главы государства, я снял свою кандидатуру с участия в косвенных выборов.

Однако я искренне хочу внести свой вклад в развитие п. Октябрьский, поэтому я принял решение участвовать в предстоящих прямых выборах в качестве кандидата», — сказал Ерлан Бектанов.

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