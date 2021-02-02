О происшествиях и преступлениях в полицию теперь можно сообщать по-новому — ДП Костанайской области

Ежедневно в костанайский центр оперативного управления, к каждому его сотруднику, поступает от 140-а до 160-и сообщений. А в общем до пятисот, причем как информирующих о происшествиях, так и справочных, и консультационных. К звонкам в полицию по стационарным и мобильным телефонам теперь, как способ обращения и общения, добавился ещё один.

Для этого нужно использовать смартфон. На него, через доступный интернет-магазин необходимо скачать приложение с простым названием «102», которое, по сути, является мессенджером, только узкой направленности.

«С помощью разработанного приложения каждый житель города может сообщить информацию о готовящемся, либо совершаемом, либо совершенном правонарушении, либо преступлении. Может отправить сообщение, связаться с оператором 102 путём аудио, либо видео-звонка. Вы можете в реальном времени снимать правонарушение, преступление, и передавать информацию. Автоматически определяется и местоположение гражданина, который обращается в полицию. По трансляции с места события дежурный оператор ЦОУ может реально оценить ситуацию. Каждая информация, поступающая в ЦОУ незамедлительно регистрируется в аппаратно-программном комплексе, передается дежурному для оказания незамедлительного реагирования ближайших нарядов полиции. В настоящее время в ЦОУ установлено четыре рабочих места для работы в этом направлении», — сообщил начальник ЦОУ ДП Ерлан Аминов.

На полдень 2 февраля к костанайским дежурным инспекторам, отвечающим за обратную связь с пользователями приложения 102, обращений не поступало. Сами полицейские считают данную программу очень интеллектуальной.

«Необязательна регистрация. В самом приложении, если кто-то уже закачал себе, то видно, что может нажать кнопку SOS, и незамедлительно она будет соединятся с нами. Мы будем уже видеть видео-звонок, можем разговаривать с человеком. Он останется все равно видимым для нас. На карте, с помощью гео-локации. Мы все равно будем абонента видеть, где он находится, связаться с ним сможем», — сообщил начальник ЦОУ.

Заявивший в полицию человек может даже увидеть через приложение, сколько нарядов полиции и с какой скоростью приближаются к нему. Ранее глава МВД отмечал, что программа разработана, чтобы полицейские более оперативно могли реагировать на происшествия и сообщения граждан. Всего по Казахстану к этому моменту, по некоторым данным, приложение скачали всего несколько тысяч человек.

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