В Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК рассказали о происшествиях в новогоднюю ночь, передает zakon.kz.

В Костанайской области в 05:35 часов в Амангельдинском районе в трех километрах от села Карасу на территории зимовки «Машдвор» произошло загорание времянки на площади 45 кв.м. Пожарные предотвратили распространение огня и ликвидировали его в 06:40 часов на площади 45 кв.м. С ожогами госпитализирован в больницу мужчина 1974 года рождения. Причина пожара устанавливается.

В тушении пожара были задействованы четыре человека личного состава и две единицы техники ДЧС Костанайской области.