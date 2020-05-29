О проведении ЕНТ и выпускных рассказали в управлении образования Костанайской области

В этом году для 11-классников под запретом проведение выпускных вечеров, а учителям запрещено принимать подарки от благодарных родителей. Но вот ЕНТ сдавать все будут в прежнем формате. Правда, перед тестированием выпускников будет ждать дезинфецирующий тоннель, обработка рук и каждому раздадут маски респираторы, сообщает alau.kz

В этом году из школ области выпустится 4418 человек. Как известно для 11 классников под запретом выпускные вечера, но прощание со школой все-таки состоится. 3 июня во всех организациях образования пройдет празднование. Тогда же будут вручены атесттаты и знаки отличия «Алтын белги». Правда, с определенными требованиями. Все будет на открытом воздухе, ученики в масках, дистанция между ними 2 метра. И каждый класс проводить мероприятие будет отдельно с интервалом в минимум 20 минут. На торжество прийти могут только родители или законные представители ученика. Выпускников также призывают быть в этот день в школьной форме, а не пышных платьях.

«Выпускные мероприятия проводятся силами администрации и педагогов школ. Не допускается проведение пышных церемоний, привлечение посторонних лиц, аниматоров, частных агентств к организации мероприятия, празднование в развлекательных заведениях, ресторанах и кафе. Также под запретом выезды на природу»,- говорит руководитель управления образования акимата Костанайской области Василий Цымбалюк.

Выпуск 11 классников праздник не только для родителей и самих школьников, но и для тех кто все время их направлял и обучал — для педагогов. Конечно, многим родителям хочется поздравить и преподнести какой-то подарок им. Но это под запретом. Василий Цымбалюк напомнил, что если учитель примет подарок от родителей и учеников, то это будет расцениваться как нарушение педагогической этики. За него предусмотрено административное наказание. От традиции дарить цветы предлагают тоже отказаться.

«И от этого в этом году мы предлагаем отказаться. Не дарить дорогие букеты. Мы знаем сегодня, что они стоят не дешево, а эти цеи опять же будут собираться деньги. Это будут общие такие усилия, не стоит на это тратиться и более того этот букет простоит два дня и о нем все забудут и он пропадет»,- сказал Василий Цымбалюк.

Кроме того, в школах запрещены любые сборы денег. О фактах незаконных поборов можно сообщать по телефонам, которые вы видите на экране. Но как же поздравить любимого учителя? В управлении образования предлагают дарить теплые слова, собственные рисунки, стихи и видеопоздравления. Если с выпускными все ясно, никаких вечерних торжеств, и подарков, то как обстоят дела с ЕНТ? Здесь произошли изменения. Оно будет. В очной форме. Сдавать его планирует 3200 человек.

«Для проведения ЕНТ в области действуют 10 пунктов приема единого национального тестирования. Хочу еще раз напомнить, что ЕНТ – это не итоговая аттестация выпускников, а экзамен для поступления в ВУЗы нашей страны. В текущем году, согласно приказу МОН РК (от 13 мая 2020 года № 201), ЕНТ будет проведено с 20 июня по 05 июля в обычном формате с дополнительными санитарными ограничительными мерами»,- рассказал Василий Цымбалюк.

Каждый пункт проведения ЕНТ будет оснащен тепловизорами, тоннелями дезинфекции, бактерицидными лампами и дезинфицирующими растворами. Но и это не все. Каждому ученику, пришедшему сдавать ЕНТ, будут выдавать респираторные маски. На всю эту санитарную подготовку к ЕНТ из областного бюджета было выделено 33,5 млн тенге.

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