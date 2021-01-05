О работе ЦОНов в Костанайской области

В первую неделю 2021 года ЦОНы Костанайской области будут работать три дня — 5,6 и 8 января. Со следующей недели график работы соответствует постановлению главного санитарного врача региона.

Напомним, что согласно постановлению главного санитарного врача №54, ЦОНы Костанайской области работают с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. При этом в СпецЦОНе действует двойной рабочий график: прием документов осуществляется с 9.00 до 16.00, выдача готовых — с 9.00 до 18.00.

«Важно! Что, согласно постановлению главного санитарного врача Костанайской области, получение услуг в ЦОНах Костаная, Рудного и Тобыла возможно только при забронированной очереди. Заранее забронировать время для посещения можно на портале электронного правительства, через Telegram бот EgovKzBot2.0, через единый контакт-центр 1414 или же мобильное приложение EgovMobile, — напомнила PR—менеджер филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава Богатырева. — Стоит так же напомнить, что в ЦОНах Костаная возобновили работу секторы самообслуживания, которые были закрыты в мае 2020 года. Это значит, что вновь можно получать электронные улуги в Центрах обслуживания населения. Заранее бронировать очередь для этого не надо. Специалисты госкопорации проконсультируют при получении госуслуги, если понадобится помощь».

При посещении ЦОНов обязательными условиями остаются масочный режим и социальная дистанция.

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