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О работе детских садов во время карантина

Фото из открытого источника

COVID-2019 в Казахстане

5160 - зарегистрированно

2020 - выздоровевших

32 - летальных случаев

62 - в Костанайской области

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов сообщил, что для работающих родителей организовываются дежурные группы в детских садах. Но есть условие: в группе не должно быть более 15 детей, передает zakon.kz.

Он сказал, что тем родителям, у которых есть разрешение на работу во время карантина, некому оставить детей. Для таких граждан есть возможность оставить детей в детских садах.

Сейчас в группе в среднем есть 25-30 детей. Помня об ограничениях, мы хотим сделать так, чтобы в группе было не больше 15 детей. Поэтому у родителей есть возможность отвезти своих детей в детские сады, — сказал он.

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