О работе фитнес-центров высказались в Минздраве

Когда планируется полное восстановление работы салонов красоты и тренажерных залов, ответила главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Смягчение карантинных мир происходит постепенно и во многом зависит от складывающейся эпидемиологической ситуации не только в стране в целом, но и в отдельно взятом регионе. Меры смягчения мы разделили на три группы.

Первая — это группа регионов, где заболеваемость не превышает 7 процентов. Вторая группа — это те регионы, где заболеваемость регистрируется до 5 процентов. И третья группа смягчающих мер — это группа регионов, где заболеваемость регистрируется до 2 процентов.

То есть тогда, когда мы не будем регистрировать случаев, связанных с местной передачей, будут регистрироваться только единичные случаи или завозные случаи.

В зависимости от прироста заболеваемости в течение недели, и зависит, какие объекты будут вводиться в эксплуатацию. На сегодня в эксплуатацию вводятся в первую очередь те объекты, которые не связаны с массовым скоплением людей, длительным оказанием услуг. То есть там, где посещает небольшое количество людей и время контакта минимальное», — рассказала главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова.

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