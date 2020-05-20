О работе фитнес-центров высказались в Минздраве

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COVID-2019 в Казахстане
6969 - зарегистрированно
3714 - выздоровевших
35 - летальных случаев
110 - в Костанайской области
Когда планируется полное восстановление работы салонов красоты и тренажерных залов, ответила главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Смягчение карантинных мир происходит постепенно и во многом зависит от складывающейся эпидемиологической ситуации не только в стране в целом, но и в отдельно взятом регионе. Меры смягчения мы разделили на три группы.
То есть тогда, когда мы не будем регистрировать случаев, связанных с местной передачей, будут регистрироваться только единичные случаи или завозные случаи.
В зависимости от прироста заболеваемости в течение недели, и зависит, какие объекты будут вводиться в эксплуатацию. На сегодня в эксплуатацию вводятся в первую очередь те объекты, которые не связаны с массовым скоплением людей, длительным оказанием услуг. То есть там, где посещает небольшое количество людей и время контакта минимальное», — рассказала главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова.