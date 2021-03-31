О работе портала соцуслуг рассказали в костанайском департаменте

Больше 3 тысяч заказов совершили жители Костанайской области через портал социальных услуг с начала года. Пользователи, которыми выступили люди с инвалидностью, обращались за приобретением не только необходимых средств реабилитации, но и услуг индивидуального помощника, а также специалистов жестового языка. Однако, не смотря на внедрение сайта в жизнь этих людей, часть из них все еще сталкиваются с трудностями в пользовании порталом, передает alau.kz

С этого года портал социальных услуг стал для людей с инвалидностью единственным способом приобрести для себя средство реабилитации. Если в прошлом году этот метод еще считался альтернативой обычному заказу через гос.орган, то теперь остался только этот вариант. Впрочем, еще не все лица с инвалидностью успели им воспользоваться. Часть людей так и не получили электронную цифровую подпись. Без нее войти на сайт и выбрать необходимое средство нельзя. Но большинство жителей региона об этом успели позаботиться. Как результат — возросло число обращений на портале от представителей нашей области.

«По последним данным с 1 января текущего года по 25 марта у нас через портал было заказано порядка 3 827 средств реабилитации и услуг. Это сурдотехнические средства – 189, тифлотехнические средства – 291, было заказано 95 кресло-колясок, 10 санаторно-курортного лечения»,- сообщил руководитель департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по Костанайской области.

Помимо перечисленного люди приобретают через портал гигиенические средства, заказывают услуги индивидуального помощника и специалиста жестового языка. Без отказов системы, правда, не обходится. С начала года их зафиксировано 56. Но все они объясняются временным отсутствием того или иного средства на портале. Более серьезных жалоб на работу сайта в департамент пока не поступало.

«На сегодня каких-то системных жалоб от группы лиц или системных жалоб на одну проблему, которая есть у всех – таких замечаний нет. Были разные вопросы, которые мы обсуждали, но массового отказа работы портала или массовой невозможности заказать средства реабилитации конечно не было»,- сказал руководитель департамента.

На сегодня представители департамента ставят перед собой задачу обучить тех, кто все еще затрудняется пользоваться порталом соц.услуг самостоятельно. Порой дело заключается лишь в наработке навыков компьютерного пользователя, но чаще вопрос в другом — отсутствии техники у человека или свободного доступа в интернет. В этом случае есть возможность обратиться в уголки самообслуживания.

«У нас во всех отделах занятости, центрах занятости существуют уголки самообслуживания, где при обращении им соответственно сотрудники этих учреждений помогут провести эту процедуру и совместно выбрать тот товар, который человек пожелает и соответственно заказать»,- пояснил Мурат Муратбеков.

В целом же работу с соц.порталом в Костанайской области называют стабильной, как и саму ситуацию в разных сферах жизни у людей с инвалидностью. Резкого увеличения численности этой категории в прошлом году не зафиксировали. Помимо этого, в 2020-м году у 212 человек была полностью снята группа инвалидности, а еще у 380 она переведена в более легкую группу. Общее же число людей с ограниченными возможностями в нашем регионе превышает 27 тысяч человек.

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