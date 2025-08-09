Основная цель работы скрытых патрулей, добиться уменьшения случаев превышения скорости, которые являются одной из основных причин ДТП, особенно на загородных автодорогах.

Аварии, произошедшие из-за этого, отмечают в полиции, нередко приводят к тяжелым последствиям. Сотрудники регулярно принимают комплекс профилактических мер, направленных на снижение аварийности. Одной из них стало скрытое патрулирование.

На дороги выезжают автомобили без спецокраски, которые фиксируют нарушения ПДД в потоке транспорта. Но, как отмечают полицейские, главная их цель это не наказание, а предупреждение. Поэтому, они сами же, на выездах из населённых пунктов сообщают водителям о скрытой работе, и призывают быть внимательными, соблюдать скоростной режим и не пренебрегать правилами дорожного движения.

С начала года в Костанайской области было выявлено и пресечено около 10 тысяч нарушений ПДД. По мнению полиции, это говорит о высокой эффективности проводимой работы и необходимости её продолжения.

