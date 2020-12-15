О работе ТРЦ, автобусов и рынков. Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Костанайской области

Главный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло подписал очередное постановление, согласно которому сняты ограничения в праздничные дни и в субботу.

Стоит отметить, что воскресный день, 20 декабря, перенесен на пятницу, 18 декабря. Все объекты бизнеса, по которым внесены изменения теперь могут работать 16, 17, 19 и 20 декабря. 18 декабря они работать не будут.



1. В постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 54 от 5 ноября 2020 года «Об ужесточении ограничительных карантинных мер» внести следующие изменения:



1) подпункт 12) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«12) разрешение работы аквапарков и термопарка (из расчета 5 кв.м. на одного посетителя, с одновременным присутствием не более 30% посетителей от проектной вместимости), с соблюдением усиленных санитарно — противоэпидемических, санитарно-профилактических мер и установлением графика работы с 09:00 до 22:00 часов (по предварительной записи), в воскресные дни – приостановить»;

2) подпункт 16) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«16) разрешение работы общественного городского транспорта с 06:00 часов до 23:00 часов, с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик, с заполняемостью по количеству посадочных мест, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок, с приостановлением в воскресные дни за исключением общественного транспорта в г. Рудный, следующего по маршрутам № 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 29, 200 для перевозки работников АО «ССГПО» в промежутках времени с 5:00 до 10:00 часов и с 17:00 до 01:00 часа;

3) подпункт 18) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«18) разрешение деятельности торгово-развлекательных центров в части реализации непродовольственных товаров, торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов с 10:00 до 22:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, заполняемостью не более 30% и не менее 4 кв.м. на 1 посетителя. Работа кинозалов, развлекательных центров не разрешается.

При этом работу объектов непродовольственной торговли площадью более 2000 кв. м, в том числе торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых магазинов и аптек, находящихся в них, в воскресные дни – приостановить»;

4) подпункт 20) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«20) разрешение работы общественных бань, саун из расчета 4 кв.м. на одного посетителя, с одновременным присутствием не более 30% посетителей от проектной вместимости, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 9:00 до 22:00 часов (по предварительной записи), в воскресные дни – приостановить»;

5) подпункт 23) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«23) разрешение работы крытых спортивных объектов, (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры и другие) при обеспечении заполняемости не более 30% и не менее 5 кв. м. на одного посетителя, с установлением графика работы в будние дни с 08:00 до 22:00 часов, в воскресные дни— приостановить»;

6) подпункт 28) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«28) разрешение деятельности объектов общественного питания, в том числе объектов общественного питания загородного придорожного сервиса, при условии одновременного пребывания не более 30 посетителей, нахождение за 1 столом не более 4 человек, расстояние между столами не менее 2 метров, с установлением режима работы в будние дни с 08:00 часов до 23:00 часов, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий, с соблюдением требований ПГГСВ РК №57. В будние дни после 23:00 часов, а так же в воскресные дни разрешается работа только на вынос и доставку»;

7) подпункт 28-1) пункта 2 иключить;

8) подпункт 37) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«37) разрешение деятельности бассейнов по предварительной записи, в индивидуальном формате из расчета 5 кв м зеркала воды на 1 человека, с 9:00 до 22:00 часов при соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 57, в воскресные дни приостановить»;

9) подпункт 47) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«47) разрешить работу продовольственных и непродовольственных рынков, в том числе крытых рынков, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мер, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 10:00 до 19:00 часов. Запрет работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков в воскресные дни»;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 24:00 часов 15 декабря 2020 года.

Главный Государственный санитарный врач Костанайской области В. Нечитайло

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