О расследовании резонансных дел рассказали в Антикоре

Заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов прокомментировал расследование резонансных уголовных дел в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Саркулов отметил, что на данный момент ведомство ведет работу над рядом резонансных уголовных дел, в частности, речь идет о деле Кайрата Сатыбалдыулы и его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды.

«Также отдельные эпизоды, связанные с центром транспортного сервиса, это так называемый последний километр, АО «Казахтелеком». Отдельное уголовное дело имеется по фактам преступлений по ТОО «Оператор РОП». Это так называемый утилизационный сбор. Следственные действия продолжаются. Окончаний следствий нет. Назначены определенные экспертизы. Идет полноценный ход следственных действий. Что из нового хотел бы отметить: буквально вчера следственным судом города Нур-Султана продлена санкция на содержание под стражей в отношении Кайрата Сатыбалдулы до 13 июня этого года», — сказал он.

Также замглавы Антикора напомнил журналистам о тайне следствия: есть сведения, которые в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством в интересах следствия разглашению не подлежат.

«Просьба отнестись с пониманием. Суть не в том, чтобы скрыть какие-то эпизоды или убрать какие-то факты, а чтобы не навредить предстоящим следственным действиям, чтобы был осуществлен полный сбор и закрепление доказательств. Второй момент — это конституционные права граждан. Следствие не окончено. У нас проходят в качестве различных участников процесса различные лица. Чтобы не нарушить их права, которые закреплены в основополагающих правовых актах, мы об этом и говорим», — пояснил Улан Саркулов.

В заключение в агентстве напомнили, что ведомство с учетом норм уголовного процессуального законодательства также несет ответственность перед законом за разглашение иных сведений.

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