О различии дизайна юбилейных и серийных банкнот номиналом 10 000 тенге сообщили в Нацбанке

Национальный Банк Казахстана 15 ноября 2023 года выпустил в обращение юбилейную банкноту номиналом 10 000 тенге, посвященную 30-летию национальной валюты Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.

Банкнота выпущена ограниченным тиражом в количестве 3 млн штук.

Основными изображениями на этой банкноте являются карта Казахстана с выделением областей и изображение монеты со встроенным знаком тенге «₸».

Данная юбилейная банкнота уже в обращении и является законным платежным средством.

Юбилейные банкноты посвящены государственным и историческим событиям и выпускаются ограниченным тиражом. Выпуск юбилейных банкнот является общепринятой практикой во многих странах. При этом, серийные банкноты предназначены для широкого наличного денежного обращения.

При этом в рамках новой серии банкнот «Сакский стиль», летом 2024 года планируется объявить о выпуске в обращение серийной банкноты 10 000 тенге нового дизайна, предназначенной для массового пользования.

Банкнота номиналом 10 000 тенге из новой серии «Сакский стиль» еще не поступила в наличное денежное обращение.

Напоминаем, что новая серия банкнот основана на элементах «Сакского стиля», который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.

Информация о дате выпуска в обращение серийной банкноты 10 000 тенге с подробным описанием дизайна и защитных элементов будет размещена дополнительно.

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