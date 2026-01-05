С 1 января 2026 года в Казахстане повышаются размеры всех видов государственных пособий, а также базовой и солидарной пенсий. Индексация составит 10% и будет проведена в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальный банк Республики Казахстан.
Индексация пенсий и пособий на 10%
Повышение коснётся всех получателей государственных выплат. Увеличение затрагивает как пенсионные выплаты, так и социальные пособия, финансируемые из бюджета, а также выплаты из Государственного фонда социального страхования.
Поэтапное повышение базовой пенсии
По поручению Главы государства с 2023 года в течение пяти лет проводится ежегодное поэтапное повышение размеров базовой пенсии. Минимальная базовая пенсия должна достичь 70% от величины прожиточного минимума, а максимальная — 120%.
С 1 января 2026 года:
- минимальный размер базовой пенсии составит 35 596 тенге (70% от прожиточного минимума);
- максимальный размер базовой пенсии увеличится со 110% до 118%, что составляет 60 005 тенге.
Пример роста пенсионных выплат
Так, у пенсионера 70 лет, вышедшего на пенсию в 2019 году, в 2025 году общая сумма пенсионных выплат из бюджета составляла 171 588 тенге, в том числе:
- базовая пенсия — 50 851 тенге;
- солидарная пенсия — 120 737 тенге.
С учётом повышения с 1 января 2026 года его пенсия увеличится до 192 816 тенге , включая:
- базовую пенсию — 60 005 тенге;
- солидарную пенсию — 132 811 тенге.
При этом подчёркивается, что указанные суммы не включают выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).
Рост пособий для семей с детьми
С начала 2026 года увеличиваются и размеры государственных пособий:
- пособие на рождение первого, второго и третьего ребёнка вырастет с 149 416 до 164 350 тенге;
- пособие на рождение четвёртого и последующих детей увеличится с 247 716 до 272 475 тенге.
Поддержка многодетных семей
Пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, также будет увеличено:
- для семей с четырьмя детьми — с 63 030 до 69 330 тенге;
- для семей с десятью детьми — со 157 280 до 173 000 тенге.
Увеличение выплат для лиц с инвалидностью
С 1 января 2026 года возрастут пособия для лиц с инвалидностью:
- I группы — с 101 702 до 111 872 тенге;
- II группы — с 81 362 до 89 498 тенге;
- III группы — с 55 474 до 61 021 тенге.
Выплаты из ГФСС
Также на 10% увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования. Эти выплаты осуществляются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета.
Размеры выплат являются индивидуальными и зависят от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления за последние два года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и уровня замещения дохода.
